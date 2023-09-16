انطلاق فعاليات اليوم الأول من مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية

بعد تعليقه لثلاث سنوات نتيجة هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة وتحت شعار" لكل دبكة قصة ولكل قصة تاريخ" افتتحت اليوم فعاليات النسخة السادسة لمهرجان "الشهيدة روناهي باور" للدبكات العشبية على خشبة مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان بمقاطعة قامشلو بحضور المئات من مكونات مقاطعة قامشلو.

انطلاق المهرجان بدأ بعرض كرنفالي قدمته الفرق الشعبية المشاركة في المهرجان من خلال مسيرة حملت عنوان " حرية القائد عبد الله أوجلان حرية الشعوب" انطلقت من أمام مركز آرام تيكران وجابت الشارع العام في بلدة رميلان وصولاً لدوارالشهيد خبات في كركي لكي وطالبت الفرق الشعبية من خلال عروضها الغنائية بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة اللجنة التحضيرية للمهرجان ألقتها منسقية حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة مزكين جولاق والتي أكدت أن المهرجان يهدف إلى المحافظة على فلكلور مكونات المنطقة وملاحم مكونات شمال وشرق سوريا وإحياء ثقافات شعوب المنطقة من خلال الدبكات الشعبية.

وباسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت الحبيب كلمة قال خلالها: "إن لكل قطرة دم قصة مزجت وحدة المكونات وحققت انتصارات عظيمة بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية بالاعتماد على وحدة المصير المشترك والثقافات الأصيلة لمكونات المنطقة".

وألقت الإدارية في حركة ميزوبوتاميا سمية محمد كلمة أهدت من خلالها مهرجان هذا العام لروح الشابة الكردية جينا أميني وكافة النساء المناضلات الحرائر في العالم وقالت: "بوحدتنا سنحرر القائد عبد الله أوجلان وسنرفع وتيرة النضال على كافة الأصعدة ومنها على صعيد الثقافة والفن".

وباسم هيئة الثقافة والفن ألقى نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة صايل الخلف كلمة نوه من خلالها إلى أن الثقافة والفن يعملان على بناء مجتمع ديمقراطي حر متكامل تظهر من خلاله ثقافة الشعوب الأصيلة لمكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان.

بعدها عرض مقطع سنفزيون لفنانين وموسيقيين وأساتذة مختصين في الدبكات باركوا من خلالها مهرجان الشهيدة روناهي باور ومتمنين النجاح للفرق المشاركة.

واستمرت عروض المهرجان الافتتاحية بتقديم فرقة " كفنشوبي" للدبكة والغناء من ديرك عروضاً غنائية تراثية فلكلورية مع الدبكات وبدورها قدمت فرقة "إحياء التراث الغنائي "من الرقة بعض العروض الغنائية التراثية الفلكلورية.

كما قدمت فرقة "سلافا" للغناء من كوباني بعض العروض الغنائية، وفرقة" الشهيد سرحد" من حلب 4 دبكات عفرينية باسم "عصا وحبلة ودبكة باسم" كلنار" والثالثة باسم "قربتكي" واختتمت فرقة الشهيد سرحد دبكاتها بدبكة "سانجي".

واختتمت مراسم افتتاح مهرجان الشهيدة روناهي باور بتقديم فرقة" كفنشوبي" للغناء من مدينة الحسكة عرضاً غنائياً تراثياً وعقد حلقات الدبكة.

هذا ويستمر المهرجان لمدة 4 أيام تعرض من خلاله فرق شعبية وفنية من مختلف مدن ونواحي شمال وشرق سوريا عروضاً للدبكات والغناء الشعبي.

(كروب /سـ)