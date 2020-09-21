انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان ليلون الدولي للأفلام

وبحضور الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عائشة رجب ونائبتها روناهي حسن، وبتغطية من العشرات من الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، بالإَضافة إلى الآلاف من أهالي عفرين القاطنين في المخيمات. انطلق مساء اليوم أولى أيام مهرجان ليلون الدولي للأفلام الذي يقام تحت شعار "وردة بمفردها لا تشكل حديقة"

هذا وكان من المفترض أن يشارك نخبة من المخرجين السينمائيين العالمين والسورين في حضور المهرجان إلا أنه بسبب جائحة كورونا و الحصار المفروض على الشهباء من قبل الحكومة السورية لم يتمكنوا من الحضور.

و بدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلتها إلقاء كلمة باسم اللجنة التحضيرية لمهرجان ليلون الدولي للأفلام من قبل محي الدين أرسلان و جنكين عبدو اللذين رحبا بالحضور وتطرقا إلى أهمية انعقاد هذا المهرجان و اشارا بأن رسالتهم إلى العالم الذي ضل صامتا على احتلال تركيا لأرض عفرين ومن ثم سري كانية وتل أبيض، وتهجير أهلها، هو التأكيد على أنه لا أحد سيكسر روح المقاومة في قلوب المهجرين، وأن المهرجان تأكيد بأن "لا أحد يستطيع أن يمحي ثقافتنا الكردية".

و اشارا بأن :" إطلاق فعاليات هذا المهرجان لتسليط الضوء على القضية الكردية و على قضية عفرين بشكل خاص و نحن على أمل بأن يكون العودة إليها قريبا".

ومن ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عائشة رجب، والتي باركت انطلاق المهرجان على كافة الحضور مؤكدة أنه وفي ظل الظروف التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام و منطقة عفرين بشكل خاص من استهداف المدنيين والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب أن قيام المهرجان تعد خطوة جريئة لإثبات أن المقاومة ستستمر بكافة الأشكال.

ومن ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذية لإقليم عفرين، شيراز حمو و التي قالت :"في البداية، وفي اليوم المصادف يوم السلام العالمي استذكر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في مقاومة العصر ليحموا أرضهم وشعبهم، واليوم يواصل هذا الشعب طريق الشهداء عبر الإصرار على المقاومة حتى العودة إلى الديار".

ومن ثم تم الاستماع إلى الرسائل المصورة من قبل المخرجين السينمائيين المشاركين في المهرجان من كافة انحاء العالم و الذين عبروا من خلال تسجيلاتهم عن امتناهم وسعادتهم بالمشاركة في المهرجان وتقدموا بالتحية لأهالي عفرين الذين يقاومون في مخيمات الشهباء وتطرقوا فيه بالحديث عن أفلاهم المشاركة في المهرجان و نبذه تعريفيه عن فحواه.

وبعد ذلك عرض "سكيش مسرحي" يتحدث عن تجهيزات مهرجان ليلون والدوافع التي جعلتهم يطلقون المهرجان، وتلاه تقديم الفرق الفنية والراقصة التابعة لهيئة الثقافة والفن في اقليم عفرين، العديد من عروضهم الفنية أمام الحضور.

واختتم فعاليات اليوم الأول بعرض فيلم قصير للمخرج محمد ارسلان والذي يتحدث عن حياة الفنان الكردي العفريني بافي صلاح.

هذا و سيبدأ من يوم غد الثلاثاء عرض الأفلام في مخيم برخدان.

(كروب/ل)

ANHA