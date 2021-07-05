انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان براعم الطفولة في الرقة

وانطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان براعم الطفولة في موسمه الثاني في صالة التاج في مدينة الرقة، بحضور المئات من الأهالي والفعاليات السياسية والاجتماعية.

وبدأ برنامج الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة ترحيبية من قبل عضوة المركز الثقافي في الرقة سناء عباس. فقالت" لم يتمكن أطفالنا من إحياء مواهبهم في السابق بسبب الحرب، ولكننا اليوم مع إحياء هذا المهرجان ساهمنا في إطلاق هذا الشعار حتى نكون قادرين على رسم البهجة على وجوه أطفالنا وتنمية مواهبهم الفنية التي حاول المرتزقة دفنها".

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى كلمة قال فيها: "مهرجان الطفل هو مهرجان السلام والأمان ورسم البهجة على وجوههم ، فتجربتهم هذه هي تجربة حية وملامسة لواقعة الطفولة التي عاشوها في السنوات الماضية، فمن أولوياتنا إعادة دمجهم في المراكز التي تنمّي مواهبهم وقدراتهم الفنية ، ولتحقيق الأحلام والأمل" .

تلاها عرض مسرحي قدمته فرقة نسائم الفرات وفرقة أطفال دير الزور بعنوان " أعيدو لي طفولتي " والتي تحاكي واقع الطلبة أثناء انقطاعهم عن المدرسة أثناء تواجد المرتزقة.

كما قدّمت فرقة أطفال الرقة فقرات غنائية كردية وعربية جسّدت مدى الترابط الشعبي ما بين المكونين.

و قدّمت فرقة التراث للرقص الشعبي وبمشاركة 16 طفل وطفلة رقصة غنائية بعنوان " ياخطار الليل" مرتدين الزي العربي الذي يعبّر عن التراث العربي الأصيل للمنطقة.

واستمرت الفعالية بتقديم فقرات غنائية منوعة حيث شارك كل من الطفلين أحمد وحيدر الفكاش بغناء قدود حلبية وفراتية.

واختتمت فعالية اليوم الأول بعقد دبكات شعبية فلكورية من قبل الحضور.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لغاية تاريخ الـ8 من شهر تموز الجاري في أرياف مدينة الرقة.

(رع/ك)

ANHA