انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان الطلبة الرياضي والفني في الشهباء

وتحت "شعار من مقاومة العصر نحو نضال صقور زاغروس"، انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول للمهرجان الثاني لحركة الطلبة الديمقراطيين في إقليم عفرين، وهو مهرجان سنوي رياضي وفني وثقافي، بمشاركة العشرات من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية.

المهرجان افتتح بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضو حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين أحمد حسن شدد فيها على دور الشباب في قيادة المجتمع خلال الثورات، ونوه إلى الحرب الخاصة التي تقودها الدول الرأسمالية ضد الشباب بهدف إبعادهم عن ثقافتهم وثورتهم.

وأكد حسن بأن انطلاق هذا المهرجان في منطقة تفرض عليها الحكومة السورية حصاراً خانقاً ويقصف الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي تلك المنطقة هو رد لهم بأن أهالي عفرين مستمرون في مقاومتهم ضد الاحتلال.

وانطلقت فعاليات المهرجان بمباراة لكرة الطائرة النسائية بين فريقي المعهد وتل قراح، والتي انتهت بفوز فريق المعهد بنتيجة شوطين مقابل صفر.

بعدها لعب فريق مدرسة تل قراح وفريق مدرسة مخيم برخدان للرجال، مباراة لكرة القدم انتهت بفوز فريق مخيم برخدان بنتيجة 7 أهداف لهدفين.

تلاها سلسلة مباريات في ألعاب الشطرنج و شد الحبل، القفز بكيس وسباق الجري لمسافة مئة متر.

وتستمر فعاليات المهرجان يوم غد بفقرات فنية وثقافية وذلك في صالة ميتان الواقعة في ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء.

(ك)