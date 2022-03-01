انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان أدب وفن المرأة في قامشلو

وبمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف في الـ 8 من آذار، نظمت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة وبالتنسيق مع لجنة الأدبيات وحركة الهلال الذهبي، مهرجان أدب وفن المرأة بدورته السابعة تحت شعار "المرأة زهرة ربيع الثقافة".

وانطلق صباح اليوم فعاليات اليوم الأول لمهرجان أدب وفن المرأة في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، والذي سيتسمر ليومين على التوالي بهدف إظهار التنوع الثقافي الذي تتميز به شمال وشرق سوريا، ودور المرأة البارز في حماية التراث الثقافي الخاص بكل مكون من الصهر والانحلال، وتشجيع المرأة على تنمية مهاراتها وتحفيزها على تطوير ما تحترفه.

وعرض في المهرجان، العديد من اللوحات الفنية التي ترمز إلى ارتباط المرأة بالثقافة والمجتمع الطبيعي وعدداً من اللوحات التي تشير إلى دور المرأة في الحفاظ على تلاحم المكونات ونشر السلام، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال التشكيلية اليدوية الفلكلورية والثقافية للنساء من معظم مدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

إلى جانب ذلك ايضاً، تم عرض ازياء فلكلورية كردية وعربية وسريانية في صالة المهرجان، وأدوات تراثية قديمة تم الحفاظ عليها من قبل المرأة منذ التاريخ.

فعاليات اليوم الأول للمهرجان، بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، آريا ملا احمد، رحبت فيها بكافة الحضور، وباركت انطلاق فعاليات المهرجان على كافة النساء، قائلة: " نتمنى أن تمضوا فيه ايام جميلة وتعايشوا فيه ابداعات المرأة، وتقفوا فيها على تلك العطاءات التي لا تنضب في مسيرة حياتها الطويلة، على درب الكفاح والنضال حتى تحقيق حريتها واستعادة صوتها، ودورها الخلاق في المجتمع".

أريا أوضحت إن "المهرجان جاء ليأخذ على عاتقه دعم المرأة وتشجيعها على تنمية مهارتها وإبداعاتها التي لا تتجلى في الحياة إلا إذا استطاعت المؤسسة الثقافية ومن خلفها المجتمع أن يدرك ماهية المرأة وقيمتها ودورها الكبير في كافة مجالات الحياة".

وبعدها، أشارت عضوة اللجنة التحضيرية لمهرجان أدب وفن المرأة بدورته السابعة، بوطان هوشي، إلى تحضيراتهم للمهرجان، قائلة: "تأخرنا عدة أيام في الاستعداد والتحضير لأعمال المهرجان نتيجة الوضع الأمني الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك، ينطلق اليوم فعاليات المهرجان بمشاركة واسعة للنساء من جميع المكونات".

بوطان أكدت أن: "الإقبال الكبير للنساء من جميع مكونات شمال وشرق سوريا للمشاركة في المهرجان يعتبر انتصاراً عظيماً لفعاليات المهرجان بدورته الخامسة".

وبعد الانتهاء من الكلمات تم تقديم فقرات غنائية من قبل فرقة Gere Stêrk))، وعرض مسرحي لفرقة الشهيد عزيز عرب، تلاها تقديم دبكة فلكلورية لفرقة يرثوثا السريانية.

فيما ومن المقرر أن يتم عرض فلمين بعنوان( mal، Sarya...jiyana min her şer bû) وذلك في تمام الساعة الـ 04:00 مساءً.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمهرجان أدب وفن المرأة بدورته السابعة، فأن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان سيتضمن (عرض مسرحي تقدمه فرقة الهلال الذهبي، إلقاء عدة قصائد باللغتين العربية والكردية، دبكة فلكلورية لفرقة الشهيدة لورين، عرض مسرحي لفرقة دارسي، دبكة فلكلورية لفرقة روناهي باور وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة)

( س أ)