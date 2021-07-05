انطلاق فعاليات اليوم الأول للأسبوع الثقافي في ديرك

تجمع العشرات من أعضاء مركز دجلة للثقافة والفن أمام مركزهم وسط مدينة ديرك، للبدء بفعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي في ديرك والتي تضم عدة فعاليات وعروض فنية وثقافية والمأكولات الشعبية والآلات التراثية والزراعية والزي الكردي والتطريز.

بدأ اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بإحياء التراث الكردي وأعراسهم الفلكلورية، وذلك عبر إقامة عرس تمثيلي ركب فيها العريس والعروس على الخيول الأصيلة أمام مركز دجلة للثقافة والفن وتجولوا في شوارع مدينة ديرك مروراً بالسوق المركزي، ومن ثم توجهوا صوب حارات المدينة وسط الأغاني والعزف على آلة الناي والطبل، ليقف موكب العريس والعروس امام مجمع زوزانا.

وكان في استقبال العريس والعروس في الخيمة التي نصبت في مجمع زوزانا أهالي منطقة ديرك ونواحيها بكافة مكوناتها وسط زغاريد الامهات والاغاني الفلكلورية.

وبعد وصول العريسين تم توزيع القهوة المرة على الضيوف والمشاركين في الأسبوع الثقافي على أنغام الموسيقى الكردية الفلكلورية.

كما وعرض في ساحة مجمع زوزانا معرضاً لصور القائد أوجلان وصور ترمز إلى الثقافة والفن الشعبي للمنطقة.

كما تم تقديم الأطعمة الفلكلورية التي حضرت من قبل المشاركين وتوزيعها على الأهالي والضيوف، بالإضافة إلى صنع الخبز الصاج التي تعتبر عادة متوارثة يتناقلها الاجيال.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت عضوة لجنة التحضير سما كوباني كلمة وباركت انطلاق الأسبوع الثقافي على المشاركين والمراكز الثقافية والضيوف، وقالت: " إن العدو يحاول دائماً طمس هويتنا وثقافتنا لذا حاولنا بكل طاقاتنا تقديم الفن والثقافة والتراث الشعبي في المنطقة لإحيائها باستمرار".

وبعد الانتهاء من كلمتها قدمت فرقة جودي عرضاً غنائياً تخللها الرقص والدبكة الفلكلورية الكردية.

هذا وسيستمر الأسبوع الثقافي في ديرك حتى يوم 10 من تموز الجاري، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً وبمشاركة مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، ومركز آرام تيكران في رميلان ومركز الكوجرات لتقديم فقرات مسرحية والأغاني الفلكلورية.

(ع ع/ل)

ANHA