انطلاق فعاليات الندوة الحوارية لمجلس المرأة الديني في مؤتمر الإسلام الديمقراطي

يحضر الندوة الحوارية المنعقدة في هذه الأثناء، بصالة زانا بمدينة قامشلو، نحو 50 شخصية ممثلة عن الأديان في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ومجلس عوائل الشهداء، واتحاد الإعلام الحر، والأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بالإضافة إلى حضور، عضوات من مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، الاتحاد النسائي السرياني، البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة.

وتتضمن الندوة الحوارية أربعة محاور رئيسة، هي (نظرة الأديان في نشر السلام وما هو المطلوب لتحقيق ذلك)، و (دور المؤسسات التعليمية والأسرة في بناء شخصية الطفل وقابلية الحوار).

أما المحور الثالث فمعنون باسم (دور الإعلام في نشر السلام، وسبل مواجهة الإعلام المعادي) في حين أن المحور الرابع بعنوان (دور المؤسسات الدينية في روج آفا).

هذا، ومن المقرر أن تخرج الندوة الحوارية في ختامها بعدة مخرجات.

(كروب/ي م)

ANHA