انطلاق فعاليات الموسم الثالث لمهرجان هاوار الغنائي في الشهباء

تحت شعار "الثقافة الأصيلة هي صدى العصر" انطلقت مساء اليوم فعاليات اليوم الأول لمهرجان هاوار الغنائي في مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت من ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين شيراز حمو كلمة تطرقت فيها إلى أهمية الثقافة، وقالت حمو: "إن حركة الثقافة والفن كانت سباقة في إثبات نفسها ضمن ثورة روج آفا، وعملت على حماية التراث من الاندثار خلال سنوات الثورة".

من جهته أشار الإداري في حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين إسماعيل حسو إلى أن إطلاق مهرجان هاوار هو رد على الاحتلال "نطلق هذا المهرجان لنبعث برسالة إلى العدو بأننا موجودون وهذا جوابنا على كل الانتهاكات الحاصلة بحق الثقافة من قبل العدو".

كما ألقت باسم الإدارية في حركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين نيروز سليمان كلمة تحدثت فيها عن المهرجان وعن مرحلة التحضير "استغرقنا أشهر عدة لحين أكملنا جميع التجهيزات المطلوبة للمهرجان، كان هناك جو من الألفة والحماس لإطلاق هذا المهرجان وهو ما يحمل طابعاً خاصاً في ظل إطلاقه ضمن مخيمات الهجرة".

وبعد ذلك قدم عضوا حركة الثقافة والفن في مدينة حلب واللذان فازا في مهرجان هاوار في موسمه الثاني في عام 2016 دانيز إبراهيم وأحمد حنان بعضاً من الأغاني الفلكلورية وبعضاً من الأغاني التي أدوها في مهرجان هاوار خلال موسمه الثاني.

بعد ذلك قدمت فرقة جيايه كرمينج الغنائية التابعة لحركة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين بعضاً من الأغاني الثورية والفلكلورية.

وفي النهاية عُرض سينفزيون من قبل كومين سينما في مقاطعة عفرين تضمن الاستعدادات التي تمت لإطلاق مهرجان هاوار خلال الأشهر المنصرمة.

هذا وسيبدأ غداً المشاركون في مهرجان هاوار في موسمه الثالث بتأدية أغانيهم وذلك ضمن المرحلة الأولى للمهرجان والذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

(كروب/ك)