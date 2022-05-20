انطلاق فعاليات المؤتمر السادس لاتحاد الإعلام الحر في قامشلو

ويحضر المؤتمر العشرات من إعلاميي وإعلاميات شمال وشرق سوريا، وأعضاء وعضوات اتحاد الإعلام الحر، ومدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، ومدير المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG) سيامند علي، وممثلات عن إعلام وحدات حماية المرأة (YPJ).

إلى جانب حضور الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان ملا إبراهيم، وممثلي حركة المجتمع الديمقراطي.

وزُينت قاعة المؤتمر السادس، بصور شهداء وشهيدات الإعلام.

ويتضمن برنامج المؤتمر إلقاء كلمة افتتاحية من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر، بنكين سيدو، وكلمة من قبل الرئيس المشترك لدائرة الإعلام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جوان ملا إبراهيم، وكلمة للإدارية في منسقية حركة المجتمع الديمقراطي، ليلى إبراهيم.

إلى جانب قراءة تقرير عن أعمال الاتحاد خلال عامين، ومناقشة النظام الداخلي للاتحاد، وانتخاب رئاسة مشتركة جديدة له.

(كروب/ف)

ANHA