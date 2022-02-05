انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في رميلان

يحضر المؤتمر الرابع لحركة المجتمع الديمقراطي حوالي الـ 400 عضو/ـة، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، والأحزاب السياسية، وقوات سوريا الديمقراطية، مجلس العشائر العربية - الكردية، والمنظمات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني.

ويتضمن برنامج المؤتمر عدة كلمات، منها كلمة الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، مؤتمر ستار- روج آفا، وكلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية.

من المقرر أن تُقرأ تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى التقرير التنظيمي للحركة خلال 3 أعوام الماضية، ومناقشة النظام الداخلي للحركة والتصويت عليه، ومن ثم انتخاب الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وانتخاب المجلس العام للحركة، وإصدار البيان الختامي للمؤتمر.

هذا وانعقد المؤتمر الثالث لحركة المجتمع الديمقراطي تحت شعار "بالمجتمع المنظم الحر نضمن النصر"، في 27 آب عام 2018، ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، واختتم المؤتمر الثالث بانتخاب مجلس يضم 64 عضواً.

(كروب/آ)

ANHA