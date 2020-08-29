انطلاق فعاليات المؤتمر العام الثاني لحزب سوريا المستقبل

وبمشاركة 315 عضوًا من حزب سوريا المستقبل في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن الأحزاب السياسية والمستقلة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس الرقة المدني، ووجهاء وشيوخ العشائر في العربية والكردية، بالإضافة إلى أعضاء فرع حزب سوريا المستقبل في حمص وإدلب تعقد فعاليات المؤتمر العام لحزب سوريا المستقبل.

وتنظم فعاليات المؤتمر في صالة التاج وسط مدينة الرقة، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم قُرئت الأعمال السنوية للعامين ونصف الماضيين، من قبل عضوة مكتب المرأة في الحزب انتصار داوود.

ثم ألقى الكلمة رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان كلمة الافتتاح وقال فيها:" مضت سنتان ونصف على اختتام المؤتمر التأسيسي الأول، ونحن اليوم نلتقي في المؤتمر الثاني للحزب، وقد مرّت على سوريا أحداث وتطورات خطيرة هزت أركانها على مدى تسع سنوات، ولازالت تؤثر في مسيرة شعبنا وتعطل طموحاته في الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف "نعقد مؤتمرنا في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية والمنطقة والعالم، ومنعطفات خطيرة، دون رؤية أي شيء واضح في الحل وتحقيق الإدارة الشعبية".

وقال: "نجتمع اليوم لنقيّم هذه المسيرة بجذورها وتعقيداتها، وآفاقها، ولنقدم لشعبنا خلاصة تفكيرنا وتجربتنا، وأن نكون متفاعلين وفاعلين، عاقدين العزم مع بقية أبناء شعبنا، وسيكون مؤتمرنا بمثابة ميلاد جديد للحزب من خلال الرؤية السياسية للقضايا الوطنية، وفتح الطريق أمام الشباب والمرأة لمواقع القيادة الحزبية، في ظل احتضان كامل من حزبنا في مواجهة العواصف التي تعرضنا لها طوال هذه الفترة".

ونوه إن انعقاد مؤتمرنا بمثابة إعلان لوحدتنا واعتزاز بوطننا وحفاظ على دماء الشهداء، وقادتنا الشهيد عمر علوش والشهيدة الأمين العام هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان والشهيد مروان الفتيح والشهيدة نادية الخشان، وأضاف "لقد تشكلت هذه الأوضاع نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل والتناقضات التي تفرض علينا كحزب وسوريين فك عقدها وتحليل مسيرتها، ووضع التصور الصحيح للحلول والمعالجات السليمة على أساس معرفتنا التفصيلية بمسار الأحداث وتشعبات الواقع على ضوء منهجيتنا الحزبية، ولم يكن يومًا من الأيام في قناعتنا ومواقفنا أن طريق العنف هو الأسلوب السليم".

وفي ختام كلمته قال:" لقد عبأ حزبنا كامل جهوده لمواكبة المرحلة، وأن نكون حاضرين في كل المنعطفات السياسية الهامة، ومبادرين وداعمين كل جديد يطرح على الساحة السياسية لحل الأزمة السورية، والدفاع عن مصالح شعبنا، ومد الجسور وتهيئة السبل لإيجاد أفضل الصلات مع أوساطهم وتجمعاتهم ليرفدوا الحزب بالدماء الجديدة، ومعالجة ضعف الخبرة وقلة التجربة والمعرفة بشأن إدارة الدولة".

فيما يستمر المؤتمر بقراءة التقرير السياسي من قبل صالح الزوبع العضو في المجلس العام.

وهذ ومن المقرر إلقاء كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي عبد حامد المهباش، تليها نقاشات وانتخابات ضمن هيكلية الحزب.

(كروب/سـ)

ANHA