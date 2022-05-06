انطلاق فعاليات المؤتمر العام الثالث لحزب سوريا المستقبل في الرقة

ويشارك المئات من أعضاء حزب سوريا المستقبل في شمال وشرق سوريا، وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس الرقة المدني، والأحزاب السياسية والمستقلة، ووجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية، بالإضافة إلى أعضاء فرع حزب سوريا المستقبل في حمص وإدلب، ووالدة الشهيدة هفرين خلف وعوائل شهداء حزب سوريا المستقبل.

ويعقد المؤتمر في صالة التاج بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة، التي زينت بصور الشهداء ويافطات كتب عليها "المرأة قوة التغيير ونهضة المجتمع، بالفكر والوعي تترسخ الشخصية الحزبية المنظمة، بسواعد وعزيمة الشباب ندحر الاحتلال ونبني سوريا المستقبل، الشهداء ليسوا أثراً في الحياة، بل الحياة بكل ألوانها. المرأة الواعية المنظمة أساس المجتمع الديمقراطي.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحب نائب رئيس مكتب التأهيل في حزب سوريا المستقبل، إياد الخطيب، بالمشاركين في المؤتمر، وقال "نجتمع اليوم لنعلن انعقاد المؤتمر الثالث ونأمل أن نخرج بمخرجات تخدم الشعب السوري كافة وتحقق آماله".

فيما يستمر المؤتمر العام الثالث لحزب سوريا المستقبل بقراءة التوجيهات السياسية والتنظيمية للمجلس العام لحزب سوريا المستقبل من قبل الأمينة العامة للحزب، سهام داوود.

(أ ع/خ)

ANHA