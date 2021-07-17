انطلاق فعاليات المنتدى الحواري حول مناهضة جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة

ويحضر المنتدى الحواري أعضاء وعضوات من حزب الاتحاد الديمقراطي، وعضوات من المؤسسات النسائية وممثلون وممثلات عن المؤسسات المدنية والدينية والشبابية، بالإضافة إلى السياسيين والمثقفين، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو.

ويتألف المنتدى الحواري من محورين رئيسين: "المحور الأول يدور حول العنف الممارس بحق المرأة باسم الدين والمجتمع، ويلقيه كل من المحاضرين،رئيس المؤسسة الدينية في الدرباسية هيثم فرحان خليل، والإدارية في مكتب المرأة في مدينة تل تمر والعضوة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، الأستاذة كلناز محمد عثمان، أما المحور الثاني فيتضمن المعالجة القانونية للجرائم المرتكبة بحق المرأة ويلقيه المحاضران، المحامي لقمان إبراهيم والمحامية عطية يوسف".

ويهدف المنتدى إلى مناهضة جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة وسبل معالجتها قانونياً والحد منها.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فمن المقرر أن يخرج المنتدى بجملة من توصيات.

(كروب/م)

ANHA