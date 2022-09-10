انطلاق فعاليات المهرجان السابع لفن الطفل

وانطلقت اليوم، فعاليات المهرجان السابع لفن الطفل في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، حضره المئات من أطفال ناحية كركي لكي وبلدة رميلان.

ويشارك في فعاليات المهرجان 250 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاماً موزعين على 24 فرقة من مختلف مدن ونواحي مقاطعة قامشلو.

وبدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الإدارية في اللجنة التحضيرية للمهرجان جفين خليل كلمة قالت فيها: "نقدم هذا المهرجان تكريماً لكافة أطفال الشهداء في شمال وشرق سوريا ونؤكد من خلال ثقافتنا وأغانينا وعروضنا ارتباطنا بأرضنا".

واستمرت فعاليات المهرجان بتقديم فقرات غنائية منوعة قدمتها كل من فرقة" فرقة الهلال الذهبي، دار نعوم، الشهيدة فيان صوران، الشهيد باور، الشهيد سرحد، وفرقة دنك دا".

كما قدمت فرقة جزعة، وفرقة خربة البير وفرقة الشهيدة ديلان فقرات من الرقص الفلكلوري.

واختتمت فعاليات اليوم الأول للمهرجان السابع لفن الطفل بتقديم عرض مسرحي بعنوان "الهجرة" قدمته فرقة أطفال السلام .

وبحسب اللجنة التحضيرية تنتهي فعاليات المهرجان يوم غد بتقديم الفرق المشاركة المزيد من العروض.

(ك-ع/ك)

ANHA