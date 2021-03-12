انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الثالث في منبج

المهرجان، يقام في ذكرى إعلان الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ويشارك فيها العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحزب سوريا المستقبل، وذلك على أرضية الملعب البلدي وسط مبنج.

وزُيّن المكان بأعلام الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ومجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها" فلترتفع راية النصر للمرأة الحرة"، و"بالشبيبة بدأنا وبالشبيبة سننتصر", "حرية المرأة هي حرية المجتمع".

وسيتضمن جدول أعمال المهرجان الرياضي إلقاء العديد من الكلمات، وتنظيم عروض رياضية وفنية وغنائية ومسرحية ورقصات شعبية.

وفي الختام سيتم تكريم الفرق المشاركة في المهرجان.

(س ع/سـ)

ANHA