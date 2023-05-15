انطلاق فعاليات المعرض الثاني للكتاب الكردي بمشاركة لافتة للكاتبات

بمناسبة يوم اللغة الكردية الذي يصادف 15 أيار، تاريخ صدور أول مجلة كردية بالأحرف اللاتينية في العاصمة السورية دمشق سنة عام 1932، أطلقت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة المعرض الثاني للكتاب الكردي تحت شعار "القراءة وجود" في مدينة قامشلو.

ويضم المعرض الذي من المقرر أن يستمر لغاية 17 أيار الجاري، 12140 كتاب تحت 3035 عنوان، تتناول مواضيع تتعلق بالمرأة ومواضيع ثورية ولغوية وثقافية وفكرية وبيئية وتاريخية وأدبية وفلسفية إضافة إلى كتب دينية.

ومقارنة بالمعرض الأول للكتاب، ارتفعت أعداد دور النشر والكتب المعروضة في المعرض الثاني.

وكانت أعداد الكتب المعروضة في العام الفائت 10 آلاف كتاب تحت 2524 عنوان، وبمشاركة نسائية لم تتجاوز نسبة 30 بالمائة، فيما وصلت مشاركة الكاتبات هذا العام إلى نحو 45 بالمائة، وفقاً لعضو اللجنة التحضيرية للمعرض الثاني للكتاب عبد المجيد خلف. الذي ذكر أنهم تواصلوا مع دور النشر والمؤسسات المعنية من أجل إجراء تخفيضات على أسعار الكتب المعروضة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن القراء لاقتناء الكتب.

ويشارك في المعرض 32 دار نشر ومؤسسة ثقافية واتحاد من شمال وشرق سوريا، إضافة إلى عرض كتب من شمال وجنوب وشرق كردستان، حيث لم تتمكن دور النشر من المشاركة حضورياً بسبب العراقيل على الحدود.

ويتألف المعرض من 14 جناحاً، بينهما جناحان خُصصا للكاتبين صالح حيدو وعباس إسماعيل إلى جانب جناح مخصص لكتب الأطفال.

فعاليات المعرض انطلقت، اليوم في صالة زانا بالوقوف دقيقة صمت، تلته كلمة افتتاحية رحب فيها عضو اللجنة التحضيرية للمعرض عبد المجيد خلف بالحضور والمشاركين.

بدوره، ثمّن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة طلعت يونس، دور المثقفين في توعية المجتمع، واستذكر جميع الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على اللغة الكردية، وأكد أن: "اللغة تعني الوجود والهوية"، وحث على الدفاع عنها وتطويرها، معبراً عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه اللغة الكردية.

من جانبها، قالت فريال جولي باسم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة إن المعرض يشكّل فرصة للتعبير عن الآراء والأفكار.

بعد الانتهاء من الكلمات، أجرى الحاضرون، بينهم وفود من الرقة والطبقة، جولة في المعرض للاطلاع على الكتب المعروضة.

وتبدأ فعاليات المعرض يومياً من الساعة الـ 10.00 وحتى الساعة 14.00، ومن الساعة 17.00وحتى الساعة 20.00 وتتخلله نشاطات ترفيهية وثقافية بالإضافة إلى حفلات توقيع الكتب.

(ه أ/م)

ANHA