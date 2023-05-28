انطلاق فعاليات المعرض الثامن للفن التشكيلي في قامشلو

وتأتي فعاليات المعرض الثامن للفن التشكيلي تحت مظلة ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي، الذي بدأت فعالياته عبر سمبوزيوم من 20 إلى 25 أيار الجاري في مدينة كوباني، وذلك تحت شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب".

ويُعرض خلال 3 أيام من عمر المعرض الذي تنظمه هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، من 28 أيار وحتى الـ 30 من الشهر ذاته، 109 عملاً فنياً، غالبيتها العظمى هي لوحات، بالإضافة إلى منحوتة واحدة وقطعة واحدة من فن الكولاج.

وطغت الألوان الزيتية والأكرليك على اللوحات التي عُرضت اليوم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، ورسمها أكثر من مائة فنان وفنانة من شمال وشرق سوريا من العرب والكرد والسريان، وعبّرت عن مواضيع تتعلق بالثورة في شمال وشرق سوريا والشهداء ومقاومة المرأة، حيث تضمنت لوحة للشهيد يوسف كلو وصور تعبيرية لمقاتلات في وحدات حماية المرأة وعضوة في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

وبالإضافة إلى تلك المواضيع، عرضت لوحات تلفت الانتباه إلى المعاناة والحروب، ناهيك عن لوحات سلطت الضوء على عمل المرأة الريفية.

وتنتمي الأعمال المعروضة إلى عدة مدارس في الفن التشكيلي، راوحت بين المدرسة الواقعية والانطباعية والرمزية، وعدد قليل من اللوحات انتمت للمدرسة السريالية.

وأمام عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والكردستانية، قال كابرئيل شمعون باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن المعرض الثامن للفن التشكيلي: "الفن جزء مهم من عمل الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الإدارة تضع دعم النشاطات الفن في الأولوية.

وقالت الفنانة التشكيلية شيرين علو لوكالتنا وهي واحدة من ضمن من أكثر من 50 فنانة يشاركن في المعرض: "مشاركة المرأة في هذه النشاطات الفنية تتطور".

الفنانة التشكيلية التي سبق وشاركت في معارض للفن التشكيلي، أوضحت أن الهدف من هذه الفعاليات الفنية هو التعبير عن الأفكار عبر الرسم وتوثيق لحظات هامة في هذه المرحلة.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المعرض الذي يفتتح أبوابه أمام الزوار من الساعة الـ 10 وحتى الساعة الـ 20 بحفل ختامي في الـ 30 من أيار الجاري، ليُسدل بذلك الستار على فعاليات ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي.

(س ع/آ)

ANHA