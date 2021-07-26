انطلاق فعاليات الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء في روج آفا

بمشاركة 400 مندوبة من مختلف نواحي وبلدات ومدن روج آفا ، انطلقت منذ قليل فعاليات الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان وبحضور ممثلين عن تنظيمات ومؤسسات المرأة من إقليمي الجزيرة والفرات.

اعمال الكونفراس بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ومن المقرر أن تلقى عدة كلمات، إضافة لقراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان والتقرير السنوي لمجلس المرأة خلال العامين المنصرمين والنقاش عليها.

وبحسب اللجنة المشرفة على الكونفراس فأن المصادقة على النظام الداخلي وإعادة هيكلية مجلس المرأة لعوائل الشهداء في روج آفا ستكون احد بنود الكونفراس الأساسية.

(كروب/سـ)

ANHA