انطلاق فعاليات الكونفرانس التأسيسي لرابطة السادة الأشراف آل البيت

برعاية آل البيت في شمال وشرق سوريا وتحت شعار "بأخلاقك يا رسول الله نسمو" انطلق قبل قليل الكونفرانس الأول التأسيسي لرابطة آل البيت في شمال وشرق سوريا، وذلك على مسرح المركز الثقافي في مدينة الطبقة.

ويشارك في الكونفرانس عدد كبير من رجال الدين، وممثلون عن المؤسسات الدينية، إلى جانب ممثلين ووفد عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة ترحيبية، ألقتها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة، هند العلي، رحبّت فيها بالحضور، وباركت انعقاد الكونفرانس، وأكدت "أن الدور الكبير لعقد هذا الكونفرانس كان بفضل الشهداء الذين قدموا أغلى ما عندهم من أجل تحرير هذه المنطقة".

ويستمر الكونفرانس بإلقاء الكلمات، حيث يتضمن برنامجه، عدة كلمات "باسم الإسلام الديمقراطي، وباسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مجلس سوريا الديمقراطية، وغيرها".

وستتخلل الكونفرانس، قراءة آيات قرآنية وقصائد دينية، والنظام الداخلي ومناقشته، والمصادقة عليه، وانتخاب مجلس رئاسة مشتركة للرابطة".

(كروب/خ)

ANHA