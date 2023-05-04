انطلاق فعاليات الكونفرانس التأسيسي للاتحاد الرياضي في شمال وشرق سوريا

برعاية هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية، انطلقت اليوم، فعاليات الكونفرانس التأسيس للاتحاد الرياضي العام في شمال وشرق سوريا، في صال مركز الرقة للثقافة والفن.

وحضر الكونفرانس أعضاء لجان الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية، وممثلون عن الاتحادات الرياضية في مناطق شمال وشرق سوريا، وممثلون عن الإدارة الذاتية، والعشرات من الرياضيين والرياضيات.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة ترحيبية من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حنان بكار، رحبت من خلالها بكافة المشاركين في المؤتمر.

وأكدت، حنان بكار: "إن الغاية الأسمى من عقد المؤتمر للاتحاد الرياضي لشمال وشرق سوريا هو تنظيم الرياضيين وتفعيل الرياضة لتكون جزءاً حقيقياً من نجاحات الإدارة الذاتية".

وأضافت: "الرياضة لها دور مهم وهي كما قال عنها القائد عبدالله أوجلان الرياضة لعبة الاستعداد والتأهب للمشاركة في الحياة بنجاح".

وتستمر فعاليات الكونفرانس بتقييم الوضع السياسي من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي.

ومن المقرر أن يتخلل الكونفرانس (عرض الهيئة سينفزيوناً يتضمن أعمال الهيئة بشكل عام في المجال الرياضي خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى البطولات الرياضية التي تم تنظيمها في المنطقة بشكل عام، ومناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه، وتشكيل مجلس عام للاتحاد عبر الانتخابات المباشرة، وتعيين رئاسة مشتركة له).

(كروب/خ)

ANHA