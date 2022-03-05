انطلاق فعاليات الاحتفال بـ 8 آذار في مدينة الرقة

توافدت آلاف النساء من مدينة الرقة وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية وتجمّع نساء زنوبيا في الملعب الأسود؛ للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مرتديات زيهن التراثي العربي والكردي.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة ترحيبية للناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، اعتماد الأحمد، التي باركت حلول هذه المناسبة على كافة النساء.

هذا وتستمر فعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة، بإلقاء الكلمات، حيث من المقرر أن تكون هناك كلمات لوحدات حماية المرأة YPJ، وفقرات غنائية من التراث القديم.

(كروب/ي م)

ANHA