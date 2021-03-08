انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا

يصادف اليوم الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة، ويحتفل الشعب في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته بهذه المناسبة.

وتنظم احتفالات اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، و "مسيرة هند وسعدة مسيرتنا وعهدهن عهدنا".

نساء شمال وشرق سوريا ومدينة حلب توجهن إلى الأماكن المحددة لإحياء هذه المناسبة، مرتديات زيهن الفلكلوري، وحاملات صور مناضلات الحرية، ورموز المرأة.

وانطلقت قبل قليل فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، ومدينة حلب والأماكن التي ستنظم فيها الاحتفالات هي على الشكل التالي:

مقاطعة قامشلو

قامشلو: تنظم الاحتفالية في صالة سيران شرق مدينة قامشلو.

ناحية عامودا: تقام الاحتفالية في قرية كري موزا الواقعة شرق مركز الناحية على الطريق الواصل بين الناحية ومدينة قامشلو.

نواحي كركي لكي وجل آغا و تل كوجر والبلدات التابعة: لها تنظم الاحتفالية في منتجع سيبان بناحية كركي لكي.

مدينة ديرك: تنظم في ملعب ديرك.

ناحيتي تربه سبيه وتل حميس: تنظم في سد مزكفت شمال شرق الناحية.

الرقة

مدن الرقة، الطبقة، ريف دير الزور، ومدينة منبج، تنظم الاحتفالية في ساحة الفرقة 17، الواقعة شمال مدينة الرقة.

الشهباء

تنظم الاحتفالية في ناحية الاحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

مقاطعة الحسكة

الحسكة: تنظم احتفالية مدينة الحسكة في السد الغربي.

ناحية الدرباسية: تنظم الاحتفالية في كراج مركز الناحية.

ناحية تل تمر: أمام مجلس عوائل الشهداء

حلب

تنظم احتفالية مدينة حلب، في منطقة الشقيف الواقعة شمال حي الشيخ مقصود.

كوباني

تنظم احتفالية كوباني على طريق قرية حلنج الواقعة جنوب شرق مركز مدينة كوباني.

ومن المزمع ان تتخلل الاحتفالات كلمات باسم التنظيمات والمؤسسات الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى فقرات فنية وتراثية، تقدمها الفرق الفنية الخاصة بالمرأة في المنطقة.

ANHA