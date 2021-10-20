انطلاق فعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة لتحرير الرقة

يشارك في الاحتفالية قيادات من قوات سوريا الديمقراطية، شيوخ ووجهاء العشائر من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحزب سوريا المستقبل وأعضاء من كافات المؤسسات المدنية والعسكرية.

ونظمت الاحتفالية في الملعب الأسود "الملعب البلدي" وسط مدينة الرقة، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء تلاها عرض عسكري قدمته فرقة سردم النحاسية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ومن المقرر أن يتم إلقاء العديد من الكلمات خلال الاحتفالية باسم مجلس الرقة المدني، قوات سوريا الديمقراطية، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حزب سوريا المستقبل، وتجمع نساء زنوبيا.

بالإضافة إلى العديد من الفقرات الغنائية والتراثية تقدمها فرق من الرقة والطبقة.

ويستمر برنامج الاحتفال في هذه الأثناء بكلمة ترحيبية من قبل مجلس الرقة المدني يلقيها الرئيس المشتركة للمجلس محمد نور الذيب.

)كروب/س ر)

ANHA