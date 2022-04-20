ونصبت "خيمة المقاومة" في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، وزينت بصور شهداء الكريلا، وشعارات "نعم للمقاومة ضد الاحتلال، لا للخيانة"، و "تحيا وحدة الشعوب، تعيش مقاومة الكريلا، تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتوافد العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وممثلين عن الأحزاب السياسية في إقليم الفرات إلى "خيمة المقاومة"، التي نظمها اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات.

بدأت فعاليات الخيمة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى صديق، بياناً ندد فيه بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب جيش الاحتلال التركي في الهجمات ضد قوات الكريلا ومناطق الدفاع المشروع.

وأشار البيان إلى أن الهجوم المشترك على قوات الكريلا هو لإبادة الكرد، لكنه أكد أن الكريلا سينتصرون في حربهم الوجودية.

واختتم داعياً الشعب الكردي إلى الوقوف مع قوات الكريلا، لأن "الوقت وقت الحرية، وحان الوقت لرد الدين للكريلا والنزول إلى الساحات من أجل أن نحيا حياة حرة".

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة ثلاثة أيام تتناوب عليها المؤسسات المدنية في إقليم الفرات، وغداً هو دور نواحي كل من صرين، وقناية، والجلبية، وشيران، ومجلس مقاطعة كوباني للتوافد للخيمة والمناوبة فيها، من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً.

(ن ك/د)

ANHA