انطلاق دوريّ كرة القدم لإقليم عفرين

وقسّمت الفرق المشاركة إلى أربعة مجموعات، وتضمّنت المجموعة الأولى فرق: الصناعة، المجتمع المدني، الإعلام ومجلس إقليم عفرين.
والمجموعة الثانية: مجلس مقاطعة الشهباء، الشباب والرياضة، اتّحاد المعلمين.
المجموعة الثالثة: الشؤون الاجتماعية، مشفى أفرين، لجنة المجتمع والتدريب الديمقراطي.
المجموعة الرابعة: تربية الشّهباء، الثقافة والفنّ وروجهات.
حيث بدأت البطولة بمباراتين، الأولى جمعت بين فريقي الصناعة والمجتمع المدني، وانتهت بنتيجة 9 أهداف لصالح فريق المجتمع المدني مقابل هدف واحد للصناعة.
والمباراة الثانية جمعت بين فريقي الإعلام، ومجلس إقليم عفرين، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي.
(كروب/إ)
ANHA