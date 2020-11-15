انطلاق دوريّ كرة القدم لإقليم عفرين

انطلق دوريّ بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسّسات في إقليم عفرين بمقاطعة الشهباء، تحت اسم الشّهيد هاوار على ملعب قرية بابنس بناحية فافين، وبمشاركة 13 فريقاً.
الشبيبة 2020-11-15T17:55:00 الشّهباء

وقسّمت الفرق المشاركة إلى أربعة مجموعات، وتضمّنت المجموعة الأولى فرق: الصناعة، المجتمع المدني، الإعلام ومجلس إقليم عفرين.

والمجموعة الثانية: مجلس مقاطعة الشهباء، الشباب والرياضة، اتّحاد المعلمين.

المجموعة الثالثة: الشؤون الاجتماعية، مشفى أفرين، لجنة المجتمع والتدريب الديمقراطي.

المجموعة الرابعة: تربية الشّهباء، الثقافة والفنّ وروجهات.

حيث بدأت البطولة بمباراتين، الأولى جمعت بين فريقي الصناعة والمجتمع المدني، وانتهت بنتيجة 9 أهداف لصالح فريق المجتمع المدني مقابل هدف واحد للصناعة.

والمباراة الثانية جمعت بين فريقي الإعلام، ومجلس إقليم عفرين، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي.

(كروب/إ)

ANHA


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