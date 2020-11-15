انطلاق دوريّ كرة القدم لإقليم عفرين

وقسّمت الفرق المشاركة إلى أربعة مجموعات، وتضمّنت المجموعة الأولى فرق: الصناعة، المجتمع المدني، الإعلام ومجلس إقليم عفرين.

والمجموعة الثانية: مجلس مقاطعة الشهباء، الشباب والرياضة، اتّحاد المعلمين.

المجموعة الثالثة: الشؤون الاجتماعية، مشفى أفرين، لجنة المجتمع والتدريب الديمقراطي.

المجموعة الرابعة: تربية الشّهباء، الثقافة والفنّ وروجهات.

حيث بدأت البطولة بمباراتين، الأولى جمعت بين فريقي الصناعة والمجتمع المدني، وانتهت بنتيجة 9 أهداف لصالح فريق المجتمع المدني مقابل هدف واحد للصناعة.

والمباراة الثانية جمعت بين فريقي الإعلام، ومجلس إقليم عفرين، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي.

(كروب/إ)

ANHA