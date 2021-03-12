انطلاق دوري لكرة القدم في حلب بمناسبة ذكرى انتفاضة قامشلو

نظم الاتحاد الرياضي في مدينة حلب دوري لكرة القدم بمشاركة 8 فرق من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 17 على انتفاضة قامشلو.
خبر 2021-03-12T19:21:00 حلب

ضمن سلسلة الفعاليات المقامة لاستذكار شهداء انتفاضة قامشلو، نظم اليوم الاتحاد الرياضي في مدينة حلب دوري لكرة القدم بمشاركة 8 فرق من مختلف المكونات، وذلك كرسالة مفادها أن "الرياضة تجمعنا ولا تخلق الفتن بيننا" بحسب ما أفد به المشرفين على الدوري.

وانطلقت أول مباريات الدوري في ملعب شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في حي السكن الشبابي، بين فريقي آفرين وبرخدان، وانتهت المباراة بفوز فريق آفرين بنتيجة 5-1.

ومن المقرر أن تستمر الفرق الباقية باللعب وفق جدولين للذهاب والإياب على أن تنظم المباراة النهائية في الـ30 من شهر آذار/ مارس الجاري.

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً