وانطلق اليوم المباراة الأولى في دوري بطولة شيخ مقصود والاشرفية لكرة القدم وذلك برعاية الاتحاد الرياضي التابعة لحركة شبيبة الثورية السورية على أرض ملعب "مقاومة حي الشيخ مقصود والاشرفية".

وبدأت فعاليات الدوري بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في مكتب الاتحاد الرياضي عبد الرحمن قره محمد الذي بارك افتتاح الدوري على كافة الفرق المشاركة، مشيراً إلى أهمية الرياضة جسدياً وروحياً في حياة الانسان لبناء جسد وعقل سليم يساهم في تطوير المجتمع الواعي.

وانطلقت بعدها المباراة الأولى بين فريقي روج آفا من حي الشيخ مقصود وفريق زلزال التابعة لنادي الاتحاد الرياضي في مدينة حلب.

وانتهت المباراة بفوز فريق زلزال على فريق روج آفا بـ 13هدف مقابل 9 أهداف.

ويشارك في هذا الدوري 24 فريق لكرة القدم من حيي الشيخ مقصود والاشرفية في مدينة حلب، والذي يُنظم على شكل 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق وستستمر المباريات حتى 29 تموز الجاري.

(ح م/ل)

ANHA