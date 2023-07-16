انطلاق بطولة كرة السلة للسيدات في شمال وشرق سوريا

حضرت البطولة عضوات وأعضاء هيئة الرياضة لشمال وشرق سوريا، ولجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني والاتحاد الرياضي في الرقة.

وبدأت البطولة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مكتب المرأة في هيئة الشباب والرياضة، أمينة محمد، كلمة باركت فيها انطلاق البطولة، وقالت: إنها تأتي ضمن نشاطات الاتحاد الرياضي لشمال وشرق سوريا، بهدف توسيع وتطوير الرياضة في المنطقة".

وتمنت أمينة محمد، للفرق المشارِكة النجاح والتوفيق.

وافتُتحت البطولة بمباراة بين منتخبي الرقة والطبقة في منشأة الشهيد أدهم الرياضية بالرقة، حيث شهدت المباراة حماساً بين اللاعبات، انتهت بفوز منتخب الرقة على نظيره بنتيجة 50-10.

البطولة التي تستمر حتى يوم غد الإثنين، ستنتهي بالمباراة النهائية وتتويج الفائز ببطولة كرة السلة للسيدات لهذا العام.

(م خ/ي م)

ANHA