انطلاق بطولة الشطرنج التنشيطية الثانية في إقليم الجزيرة

نظّم مكتب الألعاب الفردية في المجلس الرياضي بإقليم الجزيرة اليوم، "بطولة شطرنج تنشيطية" مفتوحة في مدينة قامشلو بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مناطق إقليم الجزيرة.

تجري البطولة وفق نظام سويسري أي عبر 7 جولات وتستمر على مدار يومين، وذلك في مركز المجلس الرياضي في قامشلو، حيث سيلعب المتنافسون اليوم 4 جولات، وتستكمل الجولات الثلاثة المتبقية يوم غد ليتم الإعلان بعدها عن أسماء الفائزين في المراتب الثلاثة الأولى.

وعلى هامش البطولة، قال عضو اللجنة الفنية للعبة الشطرنج في مكتب الألعاب الفردية، إبراهيم شاكر، لوكالتنا: "هذه البطولة التنشيطية الثانية على مستوى إقليم الجزيرة، هدفها تطوير اللعبة وتشجيع اللاعبين وخلق أجواء منافسة؛ تحضيراً للبطولات الرسمية".

من جانبها، ترى لاعبة نادي برخدان المشاركة في البطولة، فلك محمد، هذه البطولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين لأنها تطور مهارتهم على كافة المستويات وأكدت أن مشاركة الشبيبة والمرأة الشابة في البطولات يطور مستوى اللعبة في المنطقة.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من خمس بطولات (2 تنشيطية – 3 رسمية) أقيمت هذا العام في إقليم الجزيرة، حسب مكتب الألعاب الفردية في إقليم الجزيرة.

(خ ع/آ)

ANHA