انطلاق بطولة الشطرنج العاشرة في قامشلو

نظمت صباح اليوم، بطولة قامشلو العاشرة المفتوحة للشطرنج، في صالة لعبة الشطرنج في مقر الاتحاد الرياضي لإقليم الجزيرة في حي الآشورية شرق مدينة قامشلو بمشاركة 21 لاعباً من مقاطعتي الحسكة وقامشلو، وستستمر يومين.

وحضر افتتاحية البطولة الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة نضال الأحمد، والإداري في مكتب الألعاب الفردية ضمن الاتحاد، عبد الله رمو.

وبدأت البطولة، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو اللجنة المنظمة للبطولة وحكم اللعبة، كادار شيخي، كلمة بارك فيها انطلاق هذه البطولة وبيّن أن "النظام المعتمد للبطولة هو النظام السويسري الذي يعتمد على النقاط والجولات، وستتكون البطولة من 7 جولات، تجري 4 منها اليوم، و3 غداً.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسة شديدة بين اللاعبين المشاركين، على أن تستمر غداً في يومها الثاني بإجراء الجولات المتبقية وتحديد الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى.

هذا وانطلقت البطولة الأولى المفتوحة للشطرنج عام 2013

(خ ع/ف)

ANHA