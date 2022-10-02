اليوم الأول من انطلاق البطولة والتي تنظم مبارياتها على أرضية ملعب روهلات الرياضي في حي قناة السويس بمدينة قامشلو، شارك فيه العشرات من محبي كرة القدم في قامشلو وذوي الشهيد أدهم وأعضاء لجنة الشباب والرياضة.

وكان الشهيد أدهم إبراهيم الاسم الحركي أدهم قامشلو والذي تحمل البطولة اسمه، قد استشهد خلال تصديه لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

هذا ويشارك في البطولة 27 فريقاً من مدن ونواحي وبلدات مقاطعة قامشلو، وفق نظام المجموعات في كل يوم تقام 3 مباريات تبدأ من الساعة 18.00 .

وتجري مباريات اليوم الأول :

المباراة الأولى : بين فريقي شهداء قامشلو وشهداء جل آغا

الثانية: فريق دلسوز تربه سبيه ضد فريق شهداء تل كوجر

والثالثة: فريق شهداء كركي لكي ضد فريق شهداء عامودا

(م ح/سـ)

ANHA