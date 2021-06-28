انطلاق أولى تجارب الأداء تحضيراً للموسم الثالث من مهرجان هاوار الغنائي

وانطلقت التجارب في صالة ميتان الواقعة في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، بمشاركة 9 مشتركين.

وتتشكل لجنة تقييم أداء المشتركين من الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين حنان سيدو، والرئيسين المشتركين لحركة الثقافة والفن لإقليم عفرين نهازي سيدو ونوروز سليمان.

ومن المقرر أن تستمر تجارب الأداء يوم بمشاركة مشتركين جدد.

ومن المزمع انطلاق الموسم الثالث من مهرجان هاوار الغنائي بمقاطعة الشهباء في أيلول المقبل.

ويشار أن هيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين نظمت الموسمين، الأول والثاني من المهرجان، في عامي 2015 و 2016 بمقاطعة عفرين.

(آ ح/س ر)

ANHA