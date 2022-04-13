انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة مرتزقة داعش في العراق

وقالت الخلية في بيان، أنه "وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم، عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي أزغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين"، بحسب شبكة السومرية.

وأضاف البيان إنه "في هذه العملية شاركت قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع إن "هذه العملية تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

(ش ع)