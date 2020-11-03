انطلاق عملية التصويت في ولايات أمريكية إضافية

وبدأت كل من فلوريدا (الممثلة بـ 29 ممثلاً أو صوتاً في المجمع الانتخابي)، والعاصمة واشنطن (ممثلة بـ 3 أصوات في المجمع) وديلاوير (3 أيضاً)، بالإضافة إلى جورجيا (16)، وإلينوي (20)، ولويزيانا (8) وميرلاند 10، فضلاً عن ماساتشوسيتس (11) وميشيغان (16) وميزوري (10) إلى جانب ولاية بنسلفانيا الحساسة والمتأرجحة (20)، ورود ايلاند، وكارولاينا الجنوبية (9) بالاقتراع، لاختيار ساكن البيت الأبيض لمدة 4 سنوات قادمة.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في وقت سابق الثلاثاء في نيويورك عند الساعة 11,00 ت غ للتصويت، وكذلك في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لبايدن، إلا أن ترامب يعول على تكرار سيناريو الانتخابات الماضية حيث فاز منافسه شعبيًا وخسر السباق في المجمع الانتخابي.

(ي ح)