انطلاق اليوم الأول لفعاليات الأسبوع الثقافي الفني في مقاطعة الشهباء

انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع الثقافي الفني الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين، في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، بحضور المئات من أهالي الناحية.

بدأت فعالية اليوم بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في حركة الثقافة والفن في إقليم عفرين رومات بكو التي رحبت بالحضور وشددت على أهمية مشاركتهم في الفعالية.

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار لناحية أحداث حسناء حسن كلمة تطرقت فيها إلى أهمية دور المرأة في الحفاظ على التراث والثقافة والفن.

واستمرت الفعالية بتقديم لوحة تعبيرية قدمتها فرقة الشهيدة هيفا تتحدث عن حرية المرأة في ظل الأمة الديمقراطية وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

كما قدمت فرقة الشهيدة مزكين للغناء التراثي مجموعة من الأغاني التراثية الكردية.

تلاها تقديم عرض للرقص الفلكلوري قدمته فرقة جياي كرمينج للرقص الشعبي.

واختتمت فعالية اليوم الأول بتقديم فقرات غنائية فردية، وفقرة للرقص الفلكلوري العفريني.

(كروب/ك)