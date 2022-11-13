انطلاق المظاهرة الجماهيرية ضد الهجمات التركية الكيماوية

تجمعت الوفود القادمة من مدن ونواحي وبلدات مقاطعتي الحسكة وقامشلو التابعتين لإقليم الجزيرة، في ثلاث نقاط تم تحديدها سابقاً من قبل اللجنة التحضيرية للمظاهرة، وهي (دوار السياحي، جامع قاسمو، مشفى فرمان)، للتوجه صوب ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، للمشاركة في المظاهرة الجماهيرية ضد الهجمات الكيماوية.

يشارك في المظاهرة الأهالي بمختلف مكوناتهم من نواحي وبلدات مقاطعة قامشلو (ديرك، ورميلان، وكركي لكي، وتربه سبيه، وجل آغا، وتل كوجر، وتل براك، وتل حميس، وعامودا، وقامشلو) ومن نواحي وبلدات مقاطعة الحسكة (الشدادي، والهول، وتل تمر، والدرباسية، وزركان، والحسكة).

كما يشارك أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والنسائية وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، والأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية في شمال وشرق سوريا، وممثلون عن هيئات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ووجهاء وأعيان العشائر.

وردد المتظاهرون شعارات "تحيا مقاومة الكريلا"، و "لا للهجمات الكيماوية التركية"، و"تحيا مقاومة القائد أوجلان"، "لا للإبادة"، بالإضافة إلى رفعهم يافطات كتب عليها "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا".

ومن المقرر أن تتحول المظاهرة إلى وقفة احتجاجية لدى وصول المتظاهرين إلى ساحة ملعب شهداء 12 آذار، لتلقى هناك عدة كلمات، باسم حزب الاتحاد السرياني، وباسم المكون العربي ومجلس عوائل الشهداء.

وفي الختام ستقدم فرقة "أوازي جيا" فقرة غنائية.

(كروب/آ)

ANHA