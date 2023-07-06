انطلاق المؤتمر الثاني لتجمّع نساء زنوبيا

بدأت أعمال المؤتمر الثاني لتجمع نساء زنوبيا، المنعقد في صالة مشوار في الرقة، في هذه الأثناء، بحضور عضوات مكاتب التجمّع في الطبقة والرقة ومنبج ودير الزور، وعضوات من المؤسسات المدنية والعسكرية ووحدات حماية المرأة (YPJ)، ومجلس المرأة السورية، ومنظمات المجتمع المدني واتحاد المرأة الشابة، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحّبت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة خود العيسى، بالحاضرات، وقالت: "نهدي هذا المؤتمر إلى القائد والمفكر عبد الله أوجلان، وإلى الشهيدات والشهداء، والنساء اللواتي يقاومن الذهنية الذكورية في إيران وأفغانستان والعراق وتركيا".

كما ثمّنت خود العيسى جهود النساء ودورهن الطليعي خلال مسيرة عامين من النضال، مؤكدة: "كنتن ولا تزلن رائدات وسباقات في ترسيخ وتطوير المبادئ الأساسية للمرأة الحرة".

لفتت خود العيسى الانتباه إلى أعمال تجمّع نساء زنوبيا خلال العامين المنصرمين، بقولها: "عامان من عمر تجمّع نساء زنوبيا، زادا من قدراته في مجالات عدة في مجال الإدارة والتنظيم وإعادة الحياة إلى المرأة".

وأكدت أن التجمّع حقق خطوات جيدة في البناء الذاتي وتنظيم المرأة الذي سيكون وجهة لكل نساء سوريا "نؤكد التزامنا بحل كل القضايا التي تعيق نضالنا وعملنا، والوصول إلى جميع النساء، وتحرير الرجل من قوالب الذهنية الذكورية".

وتستمر أعمال المؤتمر بإلقاء عدة كلمات، وعرض سنفزيون عن أعمال التجمّع خلال العامين الفائتين، بالإضافة إلى قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول تنظيم المرأة، ومناقشة النظام الداخلي للتجمّع.

وعقد المؤتمر التأسيس الأول لتجمّع نساء زنوبيا في الرقة، في الأول من حزيران 2021، وتتفرع عنه أربع مكاتب في الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور.

(م خ/ي م)

ANHA