انطلاق المؤتمر الثاني لأمراض وجراحة القلب في مدينة قامشلو

وشارك في المؤتمر أكثر من 50 طبيباً وطبيبة، في شمال وشرق سوريا، وبحسب اللجنة التحضيرية سيتضمن المؤتمر أربع جلسات، في الجلسة الأولى ستلقى خمس محاضرات من قبل الأطباء (كازمان عيسى، رمضان المجيد، فهد السيد، محمد سعيد)، أما الخامسة فستلقيها فنية الأشعة، دلبا سليمان، للحديث عن الاستشارة القلبية لمرضى الجراحة غير القلبية والتعرض للأشعة.

أما الجلسة الثانية فستتضمن الحديث عن جراحة القلب، والعلاج الجراحي لآفات القلب الولادية، والذي سليقيها كل من الأطباء (كازمان عيسى، حسام خلف، فنر حسين، شورش موسى، شيروان العمر)، والثالثة ستتناول أمراض السكري والقلب والأذية الكلوية المحدثة في سياق التدخلات القلبية الوعائية والتي سيلقيها كل من الأطباء (جين إسماعيل، ياسر أحمد، أكرم رستم، أحمد عماش، ديار رشو).

وستتناول الجلسة الرابعة الحالات السريرية وسيلقيها كل من الأطباء (محمد حمي، رمضان المجيد، شيخو مصطفى، كازمان عيسى).

وبحسب اللجنة التحضيرية سيختتم المؤتمر اليوم مساءً بجملة من المقترحات.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى كلمة رحب فيها بالحضور وقال: "هدف المؤتمر هو مناقشة تقدم العلم في شمال وشرق سوريا، وكيفية بناء مجتمع متعلم".

مضيفاً "رغم الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، نحاول بناء مجتمع متعلم أخلاقي في شمال وشرق سوريا وحمايته".

وتمنى "أن يكون هذا المؤتمر خطوة لتطوير العلم والطب في المنطقة، واختتم حديثه بالقول رغم جميع الظروف التي تمر بها شمال وشرق سويا إلا أننا نؤمن بإرادة أطباء شمال وشرق سوريا لتطوير العلم".

(ف)

ANHA