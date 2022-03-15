انطلاق المؤتمر التأسيسي لاتحاد المهندسين في شمال وشرق سوريا

انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المهندسين في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "نحو هندسة تحمي البيئة وتطور المجتمع"، لتقييم عمل غرف اتحادات المهندسين ضمن شمال وشرق سوريا، برعاية حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM.

حضر المؤتمر الذي يعقد في هذه الأثناء في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا 90 ممثلاً وممثلة عن غرف المهندسين في شمال وشرق سوريا، إلى جانب الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بحسب الرئيس المشترك لاتحاد المهندسين بإقليم الجزيرة حكم خلو، فإن الحضور هم أعضاء غرف المهندسين في "الرقة والطبقة، وكوباني، ومنبج، والجزيرة" وبعض أعضاء الهيئات المعنية بأمور الهندسة كـ "هيئة البلديات في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا".

ووفقاً له فإن المؤتمر سيتناول شرحاً تفصيلياً للمستجدات السياسية التي يمر بها العالم؛ والشرق الأوسط ومن ضمنها شمال وشرق سوريا، وتقييم عمل غرف اتحاد المهندسين في المنطقة، والمصادقة على نظام داخلي للاتحاد وانتخاب رئاسة مشتركة له، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر ببيان ختامي.

هذا وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها مسؤول مكتب حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، فرحان داوود، رحب فيها بالحضور، معلناً انطلاق المؤتمر.

(م ع/أم)

ANHA