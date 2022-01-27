خرجت المئات من عضوات اتحاد المرأة الشابة، شابات منطقة عفرين وعضوات حركة الهلال الخصيب في مسيرة اتحاد المرأة الشابة ضمن فعاليات حملة "الانتقام" استنكاراً لهجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا.

دعت الشابات المشاركات جميع الشابات إلى النضال والأخذ بثأر شهداء الحسكة، شهداء مقاومة العصر والشهيدة نوجيان ورفاقها.

حملت الشابات علم اتحاد المرأة الشابة وصور القائد APO كما رددن شعارات "المرأة حياة " و "ليعيش القائدApo ".

توقفت المسيرة أمام الجامع الكبير في ناحية فافين حيث عقدت حلقات الدبكة. من ثم استمرت المسيرة متجهة إلى مخيم برخدان في ناحية فافين. ورحب قاطنو المخيم بالمشاركين في المسيرة برش حبات الأرز عليهم.

ولدى وصول الشابات إلى مخيم برخدان، تم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعد ذلك تمت قراءة بيان باللغة العربية من قبل الشابة آية حمدو وباللغة الكردية من قبل الشابة ليلاس سينو.

وجاء في البيان:

" بالنسبة لجميع الشابات إن أرادت أن تكون صاحبة وطن وهوية يجب أن تعرف عدوها جيداً. و من الضروري أن تدرك الشابات أن الحياة تحت سلطة العدو هي حياة بلا كرامة أو قيمة.

يعملون جاهدين من أجل إبطال تأثير الشابات بفكر القائد APO لحرية المرأة على المرأة الشابة، بخوض حرب خاصة ضد شخصية المرأة الشابة وممارسة كافة سياساتهم القذرة، فهم يستهدفون المرأة الشابة بكافة الطرق لهزيمة عزيمتها. لأنهم يعلمون بقمع المرأة الشابة إنهم يقمعون المجتمع كاملاً.

مثلما يعرف مجتمع الشرق الأوسط بالثورة الزراعية الثانية إنه اليوم بحاجة إلى ثورة نسائية. من غير الممكن أن يصبح المجتمع حراً دون ثورة المرأة، علينا دراسة فلسفة القائد والتعمق بأفكاره جيداً لبناء شخصية امرأة شابة، ثورية و صاحبة هوية، ومن أجل بناء مجتمع حر يعيش بكرامة.

الهجمات الأخيرة على كوباني من قبل الدولة التركية المحتلة وشركائها الخونة PDK واستهدافهم للشهيدة نوجيان، فيان، روجين ورفاقها.

أرادوا من خلال هذا استهداف إرادة المرأة الشابة وطمس هويتها. لكن إذا اتبعنا فلسفة قائد الشعوب القائد APO لن يستطيع أي فكر أن يكسر إرادتنا أو ينال من شخصياتنا.

في نفس الوقت فإن الهجمات على كوباني وعفرين المحتلة منذ 4 أعوام، وصولاً إلى أحداث الحسكة وهجوم خلايا داعش النائمة . جميع هذه الهجمات صاحبة هدف واحد ومخططة من قبل أعداء الشعب الكردي الكثر. حيث يسعون إلى إعادة تاريخ قمع الكرد وتشتيتهم. لكننا سنتمسك بقضيتنا وسنناضل من أجلها حتى النهاية.

نحن بصفتنا اتحاد المرأة الشابة ندعو جميع الشابات إلى الانتفاض في وجه العدو بروح الانتقام، الوقت وقت الانتقام، ونقول" الانتقام ضد الفاشية، ضد الاحتلال، ضد التمييز العنصري. من أجل حرية القائد آبو ومن أجل الكريلا في جبال كردستان انتقام، من أجل دماء شهداء الحرية انتقام. الانتقام، الانتقام".

(ر خ)

ANHA