انطلاق المرحلة النهائية من عملية إعادة التيار الكهربائي لقرى التماس في تل تمر

يعمل مركز كهرباء ناحية تل تمر على إعادة التيار الكهربائي إلى القرى الواقعة على خطوط التماس، حيث تعاني تلك القرى من انقطاع التيار الكهربائي جراء الهجمات التركية التي تسببت في أضرار جسيمة لحقت الشبكة الكهربائية.

وكان مركز الكهرباء قد قسّم العمل إلى 3 مراحل رئيسة، الأولى؛ بدأت بداية شهر أيلول 2022، بمد خط كهرباء جديد بمسافة 2 كم وتغذية (10) قرى في الريف الشمالي لناحية تل تمر.

فيما بدأت المرحلة الثانية في تشرين الأول 2022 بمد خطوط كهرباء جديدة بديلة عن الخطوط السابقة بمسافة 6 كم وتغذية (12) قرية في ريف تل تمر الشمالي.

أما المرحلة الثالثة، فتتضمن تغذية (11) قرية في ريف الناحية الشمالي الشرقي.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك لمركز كهرباء الناحية، فهد سمعيلة، إنهم "باشروا المرحلة الثالثة لإعادة تزويد القرى الواقعة بين ناحيتي زركان وتل تمر بالتيار الكهربائي على خط التوتر المتوسط 20 k.v وبمسافة تقدر بـ 2550 م".

وخلال المرحلتين، الأولى والثانية، استطاع مركز الكهرباء تزويد (22) قرية بالتيار الكهربائي، وباستكمال هذه المرحلة سيكون قد زوّد (33) قرية بالكهرباء.

وبيّن سمعيلة "أن الخط الذي يجري العمل على تأهيله، يتغذى من نقطة كهرباء قرية العيد والتي تتغذى من محطة كهرباء السد الشرقي في مقاطعة الحسكة".

وأضاف: "تقوم الورشات المختصة بتجهيز الحفر، ونشر الأعمدة الإسمنتية والأبراج الفولاذية؛ ليتم بعدها العمل على مد الخط المغذي لنقطة كهرباء قرية عين العبد والقرى المجاورة لها".

وحسب سمعيلة من المتوقع أن ينتهي العمل خلال 10 أيام، وبذلك يكون المركز قد أعاد تغذية (33) قرية واقعة على خطوط التماس، بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات؛ نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي وقصفها المتكرر على هذه القرى.

(م ح)

ANHA