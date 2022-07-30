بهدف تطوير مهارة القراءة والكتابة لدى الأطفال واكتشاف مواهبهم الأدبية، نظمت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة مسابقة "كتّاب المستقبل"، حيث أقيمت الدورة الأولى عام 2020 تحت شعار "غرسة اليوم، شجرة الغد".

وتنظم المسابقة على مستوى إقليم الجزيرة وتضم فئتين: الأولى؛ الأطفال من عمر ١٠ أعوام إلى ١٤ عاماً، والثانية من عمر ١٥ إلى ١٨ عاماً، وباللغتين الكردية والعربية.

تتألف المسابقة من ثلاث مراحل؛ الاختبار الشفهي، تلخيص الكتاب المقروء، كتابة نص إبداعي وتقديم الإنتاج الأدبي إلى اللجنة.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى من الدورة الثالثة لعام 2022، وهي قراءة محتوى الكتاب المرشّح، والتي نظمت في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمسابقة "كتّاب المستقبل"، ستبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 8 آب، والمرحلة الثالثة بتاريخ 17 آب، وتقديم الجوائز بتاريخ 27 آب.

(ف)

ANHA