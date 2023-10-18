انطلاق المنتدى الحواري الأول لاتحاد المرأة الشابة

بتنظيم من اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، يُعقد في هذه الأثناء بمدينة الرقة، المنتدى الحواري الأول للاتحاد، تحت شعار "بالخمس ركائز ستنتصر الحرية، بالمرأة الحياة الحرية".

ويشارك في المنتدى المنظم في قاعة الاجتماعات في مجلس سوريا الديمقراطية، ما يقرب 100 شخصية وممثلة عن (اتحاد المرأة الشابة، ومكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ومكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، ومكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، وممثلات عن حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا)، كما تشارك فيها شخصيات من تونس وفلسطين ولبنان وشنكال ودمشق، عبر تقنية الزووم.

ويناقش المنتدى وفقاً لبرنامجه، 5 محاور رئيسة، هي (الوطنية والإرادة والفكر الحر والتنظيم والجمال والأخلاق).

وبدأت أعمال المنتدى الحواري بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة افتتاحية باسم اتحاد المرأة الشابة، من قبل عضوة الاتحاد روناهي أحمد، رحّبت فيها بالحاضرات، وقالت: "يأتي هذا المنتدى في إطار دعم لحملة الحرية للقائد عبد الله أوجلان الذي دافع عن المرأة".

وأشارت روناهي إلى الدور الفعّال للفئة الشابة من كافة المكونات، منذ انطلاقة ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا (19 تموز 2012)، مبيّنة أن هذا المنتدى يدل على مدى "قوتنا ووحدتنا".

وتستمر أعمال المنتدى الذي سيدوم يوماً واحداً بمناقشة المحاور والخروج ببيان ختامي.

(أع-أ م/ي م)

ANHA