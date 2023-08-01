انطلاق الملتقى الثاني لرسامي المستقبل في مدينة الطبقة

حضر الملتقى ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية للطبقة، والعشرات من أطفال مدينة الطبقة وريفها.

وشارك في الملتقى 25 رساماً ورسامة تتراوح أعمارهم من 7 و13 عاماً من أبناء وبنات الطبقة وريفها.

وباشر اليوم الأطفال المشاركون بالملتقى بالرسم، وتضمنت الرسوم التي عمل عليها الأطفال "رسوم للطبيعة، وشخصيات كرتونية".

وحسب المركز الثقافي في الطبقة فإن الهدف من هذا الملتقى هو تطوير مهارات الأطفال في الرسم.

ويستمر الملتقى 3 أيام متتالية ليختتم بعرض لوحات الأطفال المشاركون.

وانطلق الملتقى الأولى العام الماضي في 31 تموز تحت شعار "روح على قرطاس"، واستمر لثلاثة أيام.

(س ك/خ)

ANHA