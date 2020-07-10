انطلاق المهرجان الثامن للخيول العربية الأصيلة في تل حميس

وأقيم، اليوم، المهرجان الثامن للخيول العربية الأصيلة برعاية لجنة الشباب والرياضة، مجلس المقاطعة ومجلس الفروسية في مقاطعة قامشلو.

حضر المهرجان، المئات من أهالي المنطقة وممثلين عن الإدارات المحلية للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة وشيوخ ووجهاء العشائر العربية.

وشارك في السباقات 120 حصانًا من الخيول العربية، عائدة لمربي الخيول في مناطق شمال وشرق سوريا من نوع رسن "صقلاوي جدراني"، "عبيان عفاري"، شويمان سباح"، دعجاني كاشر"، كحيلاني ممرحي"، عبياني سحيلي، صقلاوي شعيفي"، وغيرها.

واستضاف المهرجان المُقام في ناحية تل حميس، مسابقة للمهار والخيول من عمر عام ونصف والكبار، ومسابقات للذكور والإناث.

وأشرف على المهرجان، لجنة تحكيم تضم حاكمًا من المنطقة، ومختصين في تربية الخيول، ومن شروط المشاركة أن يكون الحصان مختومًا ومناسبًا ومعروفًا بأصله بالكامل.

فعاليات المهرجان بدأت بدقيقة الصمت، تلتها كلمة باسم مجلس الناحية ألقاها هيال الخوير وقال: "من خلال هذه الفعاليات والمهرجانات تحرص الإدارة الذاتية الديمقراطية على نشر ثقافة المحبة والتسامح والتآخي بين شعوبها وترسيخ عادات وثقافات وتقاليد المنطقة.

وأضاف: انطلق، اليوم، المهرجان الثامن للخيول العربية الأصيلة على مستوى شمال وشرق سوريا والثالث على مستوى تل حميس".

بدوره أشار طلعت يونس الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي قائلًا "يُقام هذا المهرجان بمناسبة انطلاقة ثورة 19 تموز، ثورة روج آفا، الثورة التي اعتمدنا فيها على قوتنا وإرادتنا المجتمعية من حيث تكاتف جميع أبناء شعبنا من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية لأبناء شعبنا للوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر".

وأكد طلعت يونس في سياق حديثه على إحياء الثقافة والعادات والتقاليد في كل مكان في سبيل بقاء المجتمع أصيلًا متمسكًا بعاداته وتقاليده.

بعد الانتهاء من الكلمات، بدأ سباق الخيول على 12 شوطًا، ضمن المسافة المحددة بحسب أعمار الخيول، وانتهى كل شوط بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة، الأول والثاني والثالث بكؤوس ومبلغ مالية.

حيث كسب المركز الأول في الشوط الأول 1000م، من مواليد 2018 "عبور هايل"، للمالك هايل الصالح، والمركز الثاني "مشهور"، للمالك سرحان الصبيح، والثالث "شيخ الجبل"، للمالك خالد الصوفي.

أما في الشوط الثاني (1000م ركض ولم يربح، مواليد 2018)، كان المركز الأول من نصيب الحصان "وسام الجربا" للمالك هاشم الجربا، والمركز الثاني "ذهب" للمالك أحمد الملالي، والثالث "سلطان أبو دهام"، للمالك أبو دهام.

وأما الشوط الثالث (1000م لبن)، فكان المركز الأول من نصيب أسطورة للمالك كفاح الدعبو، والمركز الثاني لأسد شمر للمالك مجول السعودي، والمركز الثالث عيدان للمالك محمد الحميد.

وتُوّج في المركز الأول في الشوط الرابع، (1000م لبن راكض وطني)، "أسطول أبو دهام" للمالك أبو دهام، والمركز الثاني، "بشاير" للمالك علي الجدوع، والثالث، الزعيم الشرابي" للمالك سليمان العمشات.

الشوط الخامس كان المركز الأول من نصيب "درع طي" للمالك إسطبلات الطائي، والمركز الثاني، "شيخ المياح" للمالك جميل المياح، والثالث، "ياقوت الشرق" للمالك حسين الجفال.

وفي الشوط السادس حاز على المركز الأول "سيف الحمدون" للمالك عبد الكريم العبد الله، والثاني، "غزوان" للمالك حسين الهايت، والثالث، "سيف الهفل" للمالك عزال الهفل.

(ش أ/س و)

ANHA