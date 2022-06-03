انطلاق المهرجان الثالث للطلبة في مقاطعة الشهباء

ونظمت حركة الطلبة الديمقراطيين وحركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين، المهرجان الثالث للطلبة، والذي يتضمن فعاليات رياضية جماعية وفردية في ملعب قرية بابنس التابعة لناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء.

وتجمع المئات من طلبة إقليم عفرين في الملعب الذي زين بصور شهداء مقاومة العصر، واعلام حركة الشبيبة الثورية وحركة الطلبة الديمقراطيين وصور القائد عبد الله اوجلان ولافتة كتبت عليها" في عام النصر، ادحروا الخيانة وناضلوا لتحرير كردستان".

وانطلق المهرجان، بالوقوف دقيقة صمت، تالها القت بعدها العضوة في حركة الطلبة الديمقراطيين فاطمة محمد كلمة هنأت فيها انطلاق المهرجان، وقالت "ان انطلق هذا المهرجان في هذا الوقت هو رسالة للاحتلال التركي ومرتزقته وعموم الأطراف التي تسعى الى ابادتنا بأننا ماضون على نهج المقاومة مهما اشتدا الحصار والقصف الهمجي ، ولن نسمح لمخططاتهم ان تضعف ارادتنا وان تنال من عزيمتنا".

وبعدها انطلقت المرحلة الأولى من الفعاليات الرياضية، الفردية حيث حاز غاندي علو على المرتبة الأولى في كرة الطاولة، وفي لعبة الشطرنج تمكن جان اصلان من تحقيق المرتبة الأولى بنسبة لفئة الشباب، ومن فئة الفتيات تمكنت ياسمين عمر من تحقيق المرتبة الاولى، كما حقق محمد محمد المرتبة الأولى في رياضة الجري 100 متر للشباب وفاطمة مصطفى المرتبة الأولى من الفتيات.

وبعدها انطلقت المرحلة الثانية من الفعالية الرياضية، للألعاب الجماعية، حيث حقق فريق فتيات مدرسة تل قراح المركز الأول بعد فوزهم على فريق مدرسة تل رفعت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في لعبة كرة القدم.

اما بنسبة للشباب فقد تمكن فريق الشباب لمدرسة تل قراح من تحقيق المركز الأولى بعد فوزهم على فريق شباب مدرسة فافين بنتيجة خمسة اهداف لثالث.

وفي لعبة شد الحبل تمكن فريق شباب مدرسة ناحية شيراوا من تحقيق المركز الأول بعد فوزهم على فريق معاهد الشهيدة فيان امارة. كما حقق فريق الفتيات بابنس الاحداث للفتيات المركز الأول بعد فوزهم على فريق مدرسة بابنس.

وفي لعبة كرة الطائرة تمكن فريق مدرسة ناحية تل رفعت من الفوز على فريق معاهد الشهيدة فيان امارة بعد فوزهم بثلاث أشواط متتالية.

وانتهت فعاليات اليوم الأول من المهرجان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة العصر ومقاومة أهالي إقليم عفرين.

وجدير بذكر بأن فعاليات اليوم الثاني والتي ستكون فنية ستنطلق غداً في صالة ميتان الواقعة في ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء، كما سيتم تكريم الفرق واللاعبين الذين نالوا المراكز الأولى.

(كروب/ك)

ANHA