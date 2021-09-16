انطلاق المهرجان الرابع للخيول العربية الأصيلة في تل حميس

برعاية لجنة الشباب والرياضة في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو أقيم المهرجان الدوري الرابع للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 150 من الخيول الأصيلة من مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وشاركت في المهرجان عدة أنواع للخيول العربية الأصيلة منها " معنقي حدرجي، كحيلان مزهر، حمدانين صقلاوي، شويمان، رفدان، حيزوم سعداني، دعجانين، عبيان"، وانطلق المهرجان بحضور جماهيري واسع من قبل أهالي معظم مناطق شمال وشرق سوريا.

وتضمنت فعاليات المهرجان الدوري الرابع للخيول العربية الأصيلة سباقًا للخيول توزع على 8 أشواط، بدأت بالسباق لمسافة ألف متر إلى 1600متر، حيث كان من شروط المهرجان أن يكون الحصان مختومًا ومناسبًا وعائدًا لأصله الكامل.

وبعد الانتهاء من الأشواط تم تكريم الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى بكأس الفوز ومبالغ مالية.

(آ)

ANHA