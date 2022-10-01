انطلاق الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو

يُعقد في هذه الأثناء، الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، وزينت صالة الكونفرانس بصور شهيدات حركة المرأة الحرة، ويافطات كتب عليها "أخوة الشعوب حقيقة لا شعار"، و "أوقفوا إرهاب الدولة التركية على النساء"، بالإضافة إلى تعليق صورة الشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد السلطات الإيرانية بحجة عدم التزامها بشروط الحجاب الصحيحة، ومكتوب بجانبها "قسمنا هو الانتقام، إبادة النساء وحشية".

وحضر فعاليات الكونفرانس ممثلات عن التنظيمات النسائية في إقليم الجزيرة (مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مكاتب ومجالس المرأة في المؤسسات المدينة والاجتماعية، وقوات حماية المجتمع- المرأة، ومجلس المرأة لعوائل الشهداء).

ويتضمن برنامج الكونفرانس حسب اللجنة التحضيرية، قراءة تقييمات القائد أوجلان حول نضال المرأة، وإرشادات حول جوهر وحقيقة المرأة الحرة، يليه قراءة تقرير أعمال المؤتمر على مدار العامين المنصرمين، ويركز التقرير على فعاليات المرأة وتنظيمها في المجتمع ودورها في ثورة شمال وشرق سوريا، ومن ثم النقاش عليها، على أن يختتم الكونفرانس فعالياته بانتخاب مجلس المرأة بمؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، اليوم.

(كروب/ي م)

ANHA