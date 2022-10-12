انطلاق الكونفرانس الرابع لمؤتمر ستار لإقليم عفرين في مقاطعة الشهباء

يشارك في الكونفرانس الرابع لمؤتمر ستار لإقليم عفرين المنعقد في صالة ميتان للثقافة والفن الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، نحو 300 عضوة من مؤتمر ستار، والمؤسسات المدنية في إقليم عفرين.

وعلقت في الصالة صور الشهيدتين الفدائيتين المقاتلتين في قوات الدفاع الشعبي، روكن وسارا، والقيادية في قوات سوريا الديمقراطية جيان تولهلدان، والرئيسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة زينب محمد، والأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف والمناضلة الكردية ساكينة جانسيز، وصورة الشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد السلطات الإيرانية في طهران، والشهيدة الأكاديمية ناكهان أكارسال.

كذلك تم تعليق يافطات كتب عليها "حان وقت الحرية "، و"صوت نساء الشرق ضد السلطوية ستصبح أساساً لثورة حماية النساء أجمع"، و"بروح جيان وزينب سنحمي مكتسبات المرأة ونحقق النصر".

وانطلق أعمال الكونفرانس بوقوف المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم شكل الديوان من خمس عضوات من مؤتمر ستار.

وباركت عضوة منسقية مؤتمر ستار، نجبير عفرين، خلال كلمة لها، انعقاد كونفرانس مؤتمر ستار على عموم نساء إقليم عفرين وأمهات الشهداء، والقائد عبد الله اوجلان، وقالت: "نبارك انعقاد هذا الكونفرانس المقدس في هذه المرحلة الحساسة، على كافة نساء إقليم عفرين، وقوات الكريلا، وعلى قائدنا، قائد الحرية وفلسفة الأمة الديمقراطية القائد عبد الله أوجلان".

وتحدثت نجبير عن العملية الفدائية التي نفذتها المقاتلتان في قوات الدفاع الشعبي، روكن وسارا ضد مقر الشرطة في مزيتلي في مرسين ليلة 26 أيلول الفائت، قائلةً: "إن العملية التي نفذتها الشهيدتين سارا وروكن أثبتت للعالم من جديد قوة المرأة، وردت مخططات الاحتلال التركي الذي يزعم في كل مرة بأنه لما يبقى من القوات سوى 100 مقاتل".

وأضافت: "كما أظهرت قوة المرأة التي اتخذت من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أساساً، وردت على المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد في عام 1998من خلال تنظيم نفسها"، مؤكدة في ختام حديثها أن هذا الكونفرانس "سيكون بمثابة رد أيضاً على كافة مخططات الاحتلال التركي".

تلاه قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان، من قبل عضوة مؤتمر ستار لإقليم عفرين، أرمانج رشيد، حول قيادة المرأة لنفسها وثورتها ومكتسباتها في ثورة روج آفا، وضرورة تنظيم نفسها وتنظيم المجتمع وفق استراتيجية حرب الشعب الثورية.

وتستمر أعمال الكونفرانس، بقراءة تقارير مؤتمر ستار لإقليم عفرين من قبل العضوة ريحان علو.

(آ ر/ي م)

ANHA