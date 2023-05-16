انطلاق الكونفرانس الأول لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية في مقاطعة عفرين والشهباء

برعاية حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين والشهباء، بدأت قبل قليل أعمال الكونفرانس الأول لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية، تحت شعار "بجهود الفلاحين سوف نحقق الاقتصاد الحر"، في ناحية فافين.

ويشارك في الكونفرانس العشرات من المزارعين والفلاحين وممثلي المؤسسات والاتحادات المدنية في المقاطعة.

الكونفرانس انطلق بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وتشكيل ديوان لإدارة الكونفرانس.

ثم تحدث الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية لشمال وشرق سوريا نور الدين عبد الله، عن أهمية الزراعة والثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد وتطويره، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة، والإشارة إلى الظروف التي تمر بها، وتأثير هجمات الاحتلال التركي المستمر على المنطقة، على التطور.

كما شدد عبد الله على ضرورة تنظيم المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، لترسيخ مفهوم الاكتفاء الذاتي في المجتمع، مؤكداً أن التنظيم سيسهم في زيادة الإنتاج.

ومن المقرر أن يستمر الكونفرانس بمناقشة نظام داخلي للاتحاد والمصادقة عليه.

ليختتم الكونفرانس، بانتخاب رئاسة مشتركة للاتحاد، وفق اللجنة التحضيرية.

يتبع......

(أم)

ANHA